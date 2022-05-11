سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 11-5-2022 في الأسواق المحلية

استقرت سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو في الأسواق المحلية، لتسجل نفس أسعارها منذ بداية الشهر الجاري.

واليوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها في مجال الاقتصادي، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في الأسواق وفق شعبة الثروة الداجنة والمحلات التجارية الكبرى، وجاءت كما يلي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ أسعار البيض اليوم الأربعاء حافظت على نفس أسعارها في السوق المحلي، ليباع طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، ليباع للمستهلك في المحلات التجارية والأسواق الشعبية بسعر يتراوح بين 56 و58 جنيهًا حسب المنطقة وتكلفة النقل.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم تصل للجمهور والمستهلكين بسعر يتراوح بين 58 و60 جنيهًا فيما تباع في المزارع بسعر تراوح اليوم بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وترصد «الوطن» سعر بيع طبق وكرتونة البيض الأحمر والأبيض اليوم في المحلات التجارية الكبرى، وهو كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تضم 10 بيضات بين 32 و50 جنيهًا.

- وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم التي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.

- وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات إلى 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- وتراوح سعر طبق البيض الأبيض، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 64 و75 جنيهًا.