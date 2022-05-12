سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 12-5-2022 في الأسواق المحلية

حرص كثير من المواطنين على متابعة سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المصرية والمحلات التجارية والمزارع المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان، إذ إنّ البيض كان من أساسيات مائدة السحور، نظرا لما يحتويه من بروتينات، تعوض الجسد عما يفقده خلال ساعات الصيام.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتبابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 12 مايو، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، والتي جاءت كما يلي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ أسعار البيض استقرت اليوم الخميس الموافق 12 مايو، وحافظت على نفس أسعارها في السوق المحلي، ليصل سعر طبق وكرتونة البيض لقيمة تتراوح بين 51 و52 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلكين في الأسواق التجارية بقيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا حسب المنطقة وتكلفة النقل، مشيرا إلى أنّ طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم يصل للجمهور والمستهلكين بسعر يتراوح بين 58 و60 جنيها، لكنها تباع في المزارع بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيها.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

- ووصل سعر طبق البيض الأبيض في الاسواق المحلية، الذي يحتوي على 30 بيضة، بين قيمة مالية تتراوح بين 64 و75 جنيهًا.

- يصل سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات لقيمة مالية تتراوح بين 32 و50 جنيهًا.

- وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس التي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.

- كما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 10 بيضات إلى قيمة 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 في بعض المناطق.