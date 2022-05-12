رفع 100 طن قمامة في حملة موسعة بقرية «كفر مجر» دسوق

تمكن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جهاز النظافة بالمحافظة، من رفع 100 طن مخلفات بالمقلب الوسيط في قرية «كفر مجر»، بمركز دسوق، ومداخل القرية والتوابع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف السيد عبد الستار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة بالقرية.

رفع كفاءة جسر نهر النيل بقرى دسوق

شارك في الحملة 7 سيارات، حمولة 7 طن، وسيارة 60 طن، ولودرين، لرفع المقلب الوسيط بقرية «كفر مجر»، ورفع كفاءة جسر نهر النيل بقرى مركز دسوق، حيث تم تنفيذ الحملة بمشاركة معدات من قرى «جنوب شباس الشهداء، ومحلة دياي، ومحلة أبو علي، وكفر العرب».

كما استهدفت الحملة مداخل القرية والتوابع، ومناطق تجميع تراكمات القمامة، للقضاء عليها، وتم رفع 100 طن قمامة ومخلفات صلبة، بالإضافة إلى المتولد اليومي بشوارع القرية والتوابع، حيث تم تنفيذ الحملة تحت إشراف وليد فلفل، رئيس المدينة لشؤون القرى، بحضور محسن دفشر، رئيس قرية «كفر مجر»، وعدد من موظفي الوحدة من الأقسام المختلفة، البيئة والإشغالات والنظافة.

انفجار إطار مقطورة على الطريق الدولي

وفي سياق مختلف، تمكن رجال المرور، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، من رفع آثار حادث بسيط، وقع على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرى الخريجين، حيث انفجر إطار مقطورة محملة بـ«تبن»، على الطريق الدولي، أمام قرية «سيدي طلحة»، التابعة لقرى الخريجين، وجرى نقل الحمولة الملقاة على الأرض، لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وتلقى ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إشارة بانفجار إطار المقطورة على حافة الطريق الدولي الساحلي، فتوجه إلى موقع الحادث، واستعان بعدد من السيارات لرفع الحمولة الملقاة على حافة الطريق الساحلي، وإعادة تسيير الحركة المرورية.