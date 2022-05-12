وفاة مهندس وشقيقته وزوجته في حادث سير على الطريق الدولي بالعريش

لقي شخص مصرعه وزوجته وشقيقته، في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي، القادم من بئر العبد إلى مدينة العريش.

وأكد أحد أبناء عائلة رفاعي بالعريش، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المهندس حازم عثمان، وزوجته منه الله أيمن يونس عبدالكريم، وشقيقته نرمين عثمان رفاعي، لقوا مصرعهم جراء حادث سير بالقرب من مدينة بئر العبد على الطريق الدولي العام.

انقلاب سيارة ووفاة 3 من عائلة واحدة

وأكد شهود عيان من أهالي بئر العبد، أن سيارة ملاكي انقلبت على الطريق الدولي العام عدة مرات، بعد أن غاصت في الرمال بجوار الطريق، ما أدى إلى وفاة من بداخلها، وهم الزوج والزوجة، وشقيقة الأول، وهم من مدينة العريش، وجرى نقلهم إلى مستشفى بئر العبد النموذجي.

وقال مصدر بمستشفى بئر العبد، إن الأشخاص الثلاثة توفوا نتيجة رضوض وكدمات بالرأس والصدر، ما أدى إلى توقف التنفس من هول الصدمات والرضوض، التي تعرضوا لها خلال عملية الانقلاب.

ويستخلص أقارب المتوفين الأوراق لنقل جثث الثلاث إلى مدينة العريش، لإمكانية دفنهم في مقابر العائلة، بعد إنهاء الأوراق الرسمية والتحقيقات، وتصاريح الدفن.

إصابة شخصين بين العريش والشيخ زويد

وكان حادث آخر قد وقع على الطريق الدولي العام صباح اليوم، بمناطق شرق العريش، أدى إلى إصابة اثنين بإصابات ما بين خطرة ومتوسطة، ونقلا إلى مستشفى العريش العام بسيارة الإسعاف لتلقى العلاج.