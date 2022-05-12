نفاد تذاكر حفل إليسا ووائل كافوري في جدة بعد ساعات من طرحها

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانه إليسا والفنان وائل كافوري في جدة نفاد تذاكر الحفل، بعد ساعاتٍ قليلة من طرحها، اليوم الخميس.

تحت شعار «حبينا إحساسهم وأغانيهم.. وفي موسم جدة نلتقي فيهم»، يحيي الثنائي إليسا ووائل جسار حفل غنائي كبير ضمن فعاليات حفلات موسم جدة، في المملكة العربية السعودية.

إليسا وأغنية من أول دقيقة

وطرحت إليسا، منذ أسبوع، أغنية من أول دقيقة، والذي شاركها فيها بالغناء المطرب المغربي سعد لمجرد، وحققت الأغنية 29 مليون مشاهدة في أول أسبوع من طرحها عبر «يوتيوب»، إضافة إلى تصدرها قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

واحتلت الاغنية المركز الاول عالميا استماعًا كما تصدرت الأغنية التريند في 16 دولة عربية و17 أجنبية، حيث تصدرت تريند رقم واحد، كما نالت الأغنية إشادات الوسط الفني، وأبرزهم الفنانة شيريهان.

وائل كفوري وتصوير الإعلانات

وظهر وائل كافوري، خلال شهر رمضان 2022، كوجه إعلاني لإحدى المدن السكنية الكبرى في القاهرة، والذي يعتبر أول إعلان لكافوري في مسيرته الفنية.

وظهر كافوري، وهو يغني على مسرح، وينتقل بعدها إلى المدينة السكنية الجديدة التي يعلن عنها، وتم غناء الإعلان باللهجة المصرية من كلمات الشاعر أمير طعيمة.

يُذكر أن المطرب اللبناني وائل كفوري طرح منذ أشهر قليلة أغنية جديدة بعنوان «البنت قوية»، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، كما حصدت 128 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب».