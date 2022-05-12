نيابة طنطا تأمر بفرض حراسة على طالبة الطب «ضحية الاضطهاد»

قررت نيابة أول طنطا، في محافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، فرض حراسة على الطالبة «سارة الشريف»، بالفرقة السادسة في كلية الطب بجامعة طنطا، التي أقدمت على محاولة الانتحار بتناولها 25 قرصاً مهدئاً، بعدما كتبت على صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، أنها تعاني التعنت والاضطهاد من قبل أحد أساتذة الكلية، وأمرت النيابة بمنع دخول أي شخص غير الأطباء المعالجين على الطالبة، وأفراد أسرتها، لحين تماثلها تماماً للشفاء.

النيابة العامة تستمع لأقوال الطالبة

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة طنطا، وتم سماع أقوال الطالبة، وتفاصيل ما تعرضت له من اضطهاد وتعنت، ومحاولة إجبارها على الاعتذار إلى مسؤولين في كلية الطب بجامعة طنطا.

وذكرت الطالبة في أقوالها إنها تعرضت إلى نوع من الضغوط النفسية والتهديدات من قبل المسؤولين في كلية الطب، بعد نشرها ما حدث معها، ورفض تأجيل امتحانها في إحدى المواد، وبينت أنها تعاني من بعض الأعراض النفسية والتوتر في فترات الامتحان، وأنها تخضع للعلاج عند أحد الأطباء في الكلية، وطلبت من عميد الكلية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب سؤاله للتأكد من أنها لا تدعي المرض من أجل التأجيل، ولكن كان هناك إصرار من إدارة الكلية على رفض التأجيل، ونقص الدرجة في المادة، وهو ما أسفر عن إصابتها بأزمة نفسية حادة، دفعتها إلى محاولة الانتحار، عن طريق تناول 25 قرصاً مهدئاً.

عميد كلية طب طنطا يزور الطالبة

من جانبه، قام الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، بزيارة طالبة طب طنطا، ووجه بتوفير جناح خاص لها في المستشفى التعليمي الفرنساوى، وتوفير كافة أوجه الاهتمام بالطالبة، كما قام بالاطمئنان على الامتحانات الخاصة بها، وعرض المساعدة في أي مادة تحتاجها، ووعدها بحل كافة المشاكل التي تطلبها بالطرق القانونية، مع الحفاظ على تقديم الدعم الطبي والنفسي والمعنوي لها.

وحررت أسرة الطالبة محضراً تتهم فيه مسوؤلين في إدارة الكلية، بالتسبب في محاولة انتحار ابنتهم، نتيجة ممارسة بعض الضغوطات عليها، وتعرضها للظلم والتعنت، مما أدى إلى دخولها في حالة نفسية سيئة، قامت على أثرها بتناول 25 قرصاً مضاداً للاكتئاب.

جاء ذلك بعد استقبال مستشفى طنطا الجامعي، طالبة تدعى «سارة ش.»، في الفرقة السادسة بكلية الطب، مقيمة بقرية «القضابة»، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، مصابة بحالة إعياء شديد، وتم نقلها إلى مركز السموم، وتبين أنها قامت بتناول 25 قرصاً مضاداً للاكتئاب خاص بالأعصاب، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذها، ووضعها تحت الملاحظة، وحالتها الصحية مستقرة.