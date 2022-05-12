«الأرصاد»: فرص سقوط أمطار بالسواحل الشمالية الغربية اليوم.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، وبخاصة شمال وجنوب الصعيد، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، ونتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تجعل الأجواء في فترة النهار حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومعتدلة الحرارة على السواحل الشمالية وكل المناطق المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «في فترات الليل، سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة الصغرى وبدأنا نشعر بالأجواء اللطيفة في فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية عدا السواحل الشمالية، تكون الأجواء مائلة للبرودة»، متوقعة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبدأت بالفعل على السواحل الشمالية الغربية، وبالتالي فإن أمطارا خفيفة ستسقط على فترات متقطعة من اليوم، لكنها ليست مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

انخفاض الرؤية الأفقية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت في الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل تكون شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا لكنها خفيفة تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وفي الساعة الثامنة صباحا تختفي ولا تؤثر على حركة المرور.

توقعات بنشاط الرياح

وأشارت، إلى وجود توقعات بـ نشاط الرياح على أنحاء الجمهورية كافة، والسرعات ستتراوح بين 35 و45 كم في الساعة، وهو ما يزيد إحساسنا بالأجواء الربيعية وتلطيف الأجواء بعد فترة الظهيرة.