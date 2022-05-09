الحالات التي يحق لها التسجيل في قانون الشهر العقاري الجديد 2022

مع بدء تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري «أونلاين»، زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الحالات التي يحق لها التسجيل في قانون الشهر العقاري الجديد، حتى يسهل على المواطنين إنهاء الإجراءات دون تعقيد أو روتين، إذ إنّه بحسب القانون يمكن تسجيل الوحدات في بعض الحالات وبرسوم مناسبة.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على تقديم الموضوعات الخدمية التي تجيب على أسئلة القراء، نعرض الحالات التي يحق لها التسجيل في قانون الشهر العقاري الجديد، وفق المعلن من مصلحة الشهر العقاري، فضلا عن رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري.

الحالات التي يحق لها التسجيل في قانون الشهر العقاري الجديد

وبحسب ما أعلنته المصلحة الحكومية، فالحالات التي يحق لها التسجيل في قانون الشهر العقاري الجديد، 3، وهي كما يلي:

- الحالة الأولي: أن يمتلك المتقدم لتسجيل الوحدة عقد امتلاك نهائي للعقار المطلوب تسجيله.

- الحالة الثانية: أن يمتلك المتقدم عقدا عرفيا أو ابتدائيا، شرط أن يكون موجودا داخل الوحدة من 5 سنوات فأكثر، ولديه ما يثبت ذلك مثل تاريخ إثبات العقار على البطاقة الشخصية، وإيصالات الكهرباء أو الغاز.

- الحالة الثالثة: أن يكون المتقدم لا يمتلك أي أوراق ثبوتية، لكن مر على حيازته للشقة أكثر من 15 عاما، شرط إثبات هذا من خلال إحضار إيصالات غاز أو مياه و كهرباء.

رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري

ووفق تصريحات تلفزيونية في وقت سابق خلال الأسبوع الحالي، قال جمال ياقوت، رئيس الشهر العقاري، بشأن رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري، إنّ أقصي مبلغ يتم دفعه هو 3900 جنيه، إضافة إلي 100 جنيه قيمة شراء نموذج التسجيل، ليصبح إجمالي أقصي قيمة مادية يتم دفعها لتسجيل أي عقار هي 4 آلاف جنيه، بحسب قانون الشهر العقاري الجديد.