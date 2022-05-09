الشهر العقاري: أقصى حد لنقل ملكية العقار 3900 جنيه.. يوجد 16 نموذجا

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن القانون الجديد ركز على تسجيل العقارات، في ظل عدم وجود قوانين سابقة، خاصة بنقل الملكية العقارية، وهذا القانون لا يشترط تسلسل ملكية العقار.

التحول الرقمي ودوره في التسجيل العقاري

أضاف «ياقوت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم ، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن القانون يواكب الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي، من خلال إمكانية تقديم نقل الملكية العقارية إلكترونيا، ويوجد 213 مأمورية خاصة بالشهر العقاري في مصر، وجميعها مربوطا بشكل إلكتروني دون الاحتياج للذهاب للشهر العقاري.

مصاريف مختلفة للنقل العقاري حسب النماذج

أوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن مصاريف النقل العقاري، تشمل 16 نموذجا كل حالة لها رسوم خاصة وأوراق معينة، وقيمتها بحد أقصى 3900 جنيه، ولا تعتمد على مساحة الشقة أو سعر المتر، ويجرِ التسجيل بعد تقديم حيازة الملكية أو إثبات الحياة المستمرة، ولا يتم تسجيل العقارات الموجود عليها نزاع، لافتا إلى أنه يمكن تسجيل العقارات التي عليها أقساط، لكن يجب أن يمر على حيازاتها 5 سنوات.

تزايد أعداد المقدمين لتسجيل عقاراتهم

كشف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أنه منذ يوم السبت الماضي، عند بداية تطبيق القانون، تقدم عدد كبير من المواطنين لتسجيل ملكية العقارات، وكل يوم تزداد الكميات.