رئيس «الأهرام للدراسات»: النخبة الحزبية يجب أن تدرك التحديات المحيطة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الأحزاب دائما ما تكون مرتبطة بالتطورات كالتطور في الثقافة السياسية وثقافة العمل السياسي والنخبة السياسية وأمور أخرى تتعلق بالأوضاع المؤسسية بشكل عام: «جزء كبير فيما يتعلق بالأحزاب يتعلق بالنخبة الحزبية نفسها».

فرحات: الحزب ليس يافطة أو جريدة

وأضاف «فرحات»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن النخبة الحزبية يجب أن تدرك معنى الحزب السياسي، والذي ليس مجرد اسم أو واجهة أو يافطة أو حتى جريدة كما هو المعهود لدى بعض الأحزاب، لكن النخبة الحزبية يجب أن تدرك معنى وتحديات الأحزاب السياسية، وهي مسؤولية كبيرة.

فرحات: الحزب السياسي ليس معناه أنه بيعمل من داخل النظام السياسي

وفند: «الحزب السياسي ليس معناه أنه بيعمل من داخل النظام السياسي، ومفهوم الحزب السياسي هو جزء من النظام السياسي، لكن النظام السياسي لا ينصرف فقط إلى السلطة التنفيذية والتشريعية والحكومة، لكن مفهوم النظام السياسي يقع في قلب الأحزاب السياسية، ويجب أن تنظر لنفسها باعتبار أن يقع على عاتقها مسؤولية كبرى».

وأوضح أن أول سؤال يجب أن يقع على أجندة الأحزاب السياسية وكل القادة هو هل نحن في حاجة إلى هذا العدد من الأحزاب السياسية أم لا؟، ويجب على كل حزب أن يقيم تجربته، لأن الحزب ليس هو مجرد اسم أو إطار تنظيمي ويافطة، ولكنه مسؤوليات كبيرة.

وتابع: «نحن في حاجة لإصلاح النظام الحزبي بشكل عام، ودمج عدد من الأحزاب السياسية حتى يمكن تكوين كيانات لها معنى وقدرة على الفعل والعمل، والفترة من 2013 حتى الآن تحمل بعض الخبرات والإضاءات حول إمكانية التنسيق بين مجموعة من الأحزاب أو اندماج حزبي، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق النخبة الحزبية وقادة الأحزاب السياسية إذا كان لديها الاستعداد بالفعل أن تكون جزءا من بناء توافق واسع، وهو التحدي الأكبر».