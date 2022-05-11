«الأكاديمية الوطنية»: تشكيل لجنة لجمع مخرجات الحوار مع التيارات السياسية

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الاستمرار في تلقي طلبات المشاركة من مختلف القوى في المجتمع المصري، في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

إدارة الحوار الوطني

وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في بيان لها، منذ قليل، أنها ستدير هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، في إطار دورها التنسيقي بين كافة التيارات المشاركة بالحوار، بعيدًا عن التدخل في مضمون ما يتم مناقشته في جلسات الحوار، لإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعّال وجامع لكافة القوى والفئات.

وتعتمد الأكاديمية الوطنية للتدريب، على توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة ممثلي جميع فئات المجتمع المصري، لضمان تمثيل الجميع في الحوار، وذلك في إطار تدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية نحو جمهورية جديدة تقبل الجميع.

رابط المشاركة في الحوار الوطني

وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه سيجري تشكيل لجنة حيادية مشتركة من مراكز الفكر والدراسات لتجميع مخرجات الحوار عبر جلساته المختلفة في وثيقة موحدة متفق عليها من جميع القوى المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وحول رابط التقديم والمشاركة في الحوار الوطني يمكن الدخول على الرابط التالي من هنا.