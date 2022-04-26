برلمانية: حفل إفطار الأسرة المصرية حوار وطني يتسم بالمصارحة 

قالت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، تؤكد مدى حرص القيادة السياسية في تعزيز عملية بناء مجتمع كامل بمشاركة الجميع، وهو ماشاهدناه في حالة الحوار الوطني المتكامل، وتأكيدًا على أنه نهج الدولة المصرية في البناء والتعمير لمرحلة جديدة لجمهورية جديدة.

تعزيز الديمقراطية في مصر

وأشارت «رشدي»، خلال تصريحات لها اليوم، إلى أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وشهد قرارات تساهم في تعزيز الديمقراطية في مصر، بمشاركة كافة الأطياف في تكامل الرؤى والأفكار لصالح الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن حالة الاستقرار الواضحة لمؤسسات الدولة، وسعيها دائمًا في العمل لتحسين الوضع، رغم الأزمات العالمية الاقتصادية والصحية، إلا أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل معًا وهو دائمًا ما نراه في حديث الرئيس الذي يتسم دائما بالمصارحة.

الدعم المقدم لمزارعي القمح

وثمنت النائبة البرلمانية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك التكليفات بتفعيل لجنة العفو الرئاسي ومشاركة القطاع الخاص، وإتاحة الدعم له كإجراء أساسي في التنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات الوطنية بمبادرة جديدة، تؤكد على حكمة القيادة السياسية في تعزيز قدراتها الاقتصادية والبشرية، لتحقيق التنمية والرؤية المصرية.