عبد العزيز مخيون يستعد لظهور مميز في رمضان 2022.. 3 أعمال درامية مع الكبار

انتهى الفنان عبد العزيز مخيون، مؤخرًا، من تصوير دوره في مسلسل «جزيرة غمام»، الذي يتصدر بطولته الفنان طارق لطفي والفنانة مي عز الدين، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2022، حيث يظهر كضيف شرف، لكن دوره سيكون محوريا ومهما خلال أحداث المسلسل.

عبد العزيز مخيون يشارك في «جزيرة غمام»

مسلسل «جزيرة غمام»، الذي يطل من خلاله عبد العزيز مخيون، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، ويضم العمل إلى جانب بطليه طارق لطفي، ومي عز الدين، عدد كبير من النجوم، في مقدمتهم: فتحى عبد الوهاب، ورياض الخولي، محمد جمعة، أحمد أمين.

التعاقد على مسلسل «توبة»

كشف عبد العزيز مخيون، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، عن تعاقده على المشاركة في مسلسل «توبة»، المقرر عرضه أيضًا في السباق الرمضاني المقبل، إذ يواصل تصوير مشاهده في العمل خلال الفترة الحالية، ويجسد دور صاحب محل ساعات، يعمل به بطل المسلسل عمرو سعد.

وتدور أحداث «توبة»، في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته كل من: دياب، ماجد المصري، صبا مبارك، كريم عفيفي،وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج أحمد صالح.

المشاركة في «الاختيار 3»

انضم عبد العزيز مخيون، مؤخرًا، إلى أبطال الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز، وتدور أحداثه حول بطولات الجيش والشرطة في الفترة التالية لثورة 30 يونيو، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن مخيون، يشارك أيضا، في مسلسل «سوشيال» المقرر عرضه بداية من السبت المقبل، على شاشة قناة «الحياة»، وهو من بطولة أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، جيهان خليل، ياسمين سمير، ملك أحمد زاهر، وتدور أحداثه حول مخاطر السوشيال ميديا.