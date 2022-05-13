«أوقاف أسيوط»: صكوك الإطعام والأضاحي مشروع قومي يخدم الفقراء والمحتاجين

شدد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، على تكثيف الجهود فى جمع صكوك الإطعام وصكوك الأضاحي خلال الفترة القادمة، لتعميق دور المديرية المجتمعي، وذلك عن طريق نشر الملصق الذي تم تعميمه بخصوص الصكوك على جميع المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره مشروعا قوميا يخدم الفقراء والمحتاجين بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط مع مديري الإدارات الفرعية، وبحضور القيادات الدعوية بالمديرية.

قواعد أداء الدروس الدينية بالمساجد

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالمنشور الوزاري رقم 35 لسنة 2022، والخاص بأداء الدروس الدينية بالمساجد بعد شهر رمضان، ويتمثل في التالي:

أولا: المساجد الكبرى التي فيها إمامين أو أكثر، يكون درس العصر يوميا من الأحد إلى الخميس، وأن تكون خاطرة العشاء يوميا من الأحد إلى الأربعاء، وتكون دروس الواعظات والمحفظات عقب صلاة الظهر وفق الخطة التي تضعها كل مديرية بعد اعتمادها من رئيس القطاع الديني.

ثانيا: المساجد التي بها إمام واحد، يكون درس العصر ثلاثة أيام في الأسبوع وهي الأحد والثلاثاء والخميس، وتكون خاطرة العشاء ثلاثة أيام في الأسبوع هي الأثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن تكون دروس الواعظات والمحفظات عقب صلاة الظهر وفق الخطة التي تضعها كل مديرية بعد اعتمادها من رئيس القطاع الديني، وأن يتم تنظيم قوافل دعوية للمدارس ومراكز الشباب والرياضة وقصور الثقافة لجميع الأئمة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات سالفة الذكر.

وطالب الشيخ قبيصي بضرورة تكثيف الجهود في جمع صكوك الإطعام وصكوك الأضاحي خلال الفترة القادمة، لتعميق دور المديرية المجتمعي، وذلك عن طريق نشر الملصق الذي تم تعميمه بخصوص الصكوك على جميع المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.

الالتزام بموضوع خطبة الجمعة

وفي سياق آخر، شدد وكيل الوزارة على الالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة، وفي حالة عدم الالتزام بذلك سيتم مجازاة الإمام أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة ورفع مذكرة بذلك للوزارة.