21 شونة وصومعة تستقبل 87 ألف طن قمح بكفر الشيخ

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ، 87 ألفا و410 أطنان و158 كيلو جراما من القمح، وذلك من خلال 21 موقعا معدة لذلك، حيث أن هناك لجانا مُشّكلة تتسلم القمح من المزراعين منذ بدء التوريد.

21 موقعا لاستلام الأقماح

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن الشون والصوامع والهناجر تعمل على مدار الساعة، وتبدا عملها منذ الثامنة صباحا لمنع زحام المزراعين، مضيفا أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالى يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة، والتابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف «الهابط»، في بيان له، أن هناك متابعة من وزير التموين ومحافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية للقمح بشون وصوامع كفر الشيخ، وذلك لمتابعة عمليات التوريد بشكل مستمر ، حيث يتم التشديد على حسن معاملة المزراعين الذين يقومون بتسليم القمح للشون والصوامع.

تشكيل لجان لاستلام وفرز القمح بكفر الشيخ

وتابع المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، أنه جرى شكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات المحافظ .

كما أكد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال 48 ساعة من الاستلام، مشددا على أن اللجان تعطي لكل ذي حق حقه من خلال الاستلام والفرز وتحديد درجة النقاوة.