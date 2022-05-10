نائب محافظ القاهرة تبحث إنهاء مشكلة أرض مرصد حلوان

بحثت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مشكلة أرض مرصد حلوان مع المنتفعين بأرض المرصد، لإنهاء مشكلتهم بشكل جذري، تمهيداً لاستغلال الأراضي لصالح مالكيها، وذلك في إطار الحرص على ايجاد حلول للمشروعات المتعثرة.

تذليل العقبات التي تحول دون استغلال أرض المرصد

جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بمقر المنطقة، بحضور ملاك وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات السبعة المتضررة من تعثر مشروع أرض المرصد بحلوان، لتذليل العقبات التي تحول دون استغلال منتفعي الأرض التي يمتلكونها منذ أكثر من 30 عاماً، من خلال بذل الجهود والسعي لاتخاذ كافة الإجراءات لاستغلال الأراضي لصالح المنتفعين بهذه الأرض، حتى يتمكنوا من البناء عليها.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حرصها على عقد اللقاءات الدورية مع المتضررين، لوضع آلية محددة تتكاتف بها جميع الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة، إلى جانب الاستماع إلى الشكاوى والمقترحات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

العمل على توصيل المرافق

وأضافت انه يتم حالياً تكثيف الجهود والتواصل المباشر مع جميع الأطراف للعمل على توصيل المرافق للأرض، واستغلال المالكين لها، بعد عمل المقايسات التقديرية اللازمة لاستغلال الأراضي لصالح المواطنين، مع عرض جميع المقترحات من أجل السعي الجاد لحلها.

وأعرب عدد من المتضررين عن شكرهم لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية للحرص التام على الاستجابة لشكاوى متضرري أرض المرصد، والتزامها بعقد اللقاءات الدورية معهم، باعتبار أن مثل هذه اللقاءات رسالة هامة تبعث الطمأنينه في نفوس الأهالي، خاصةً بعد تحديد نائب المحافظ اجتماع شهري لمتابعة المستجدات على أرض الواقع .

مشروعات متعثرة

الجدير بالذكر ان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قامت بعقد عدة لقاءات بمقر المنطقة الجنوبية في حضور ممثلي جمعيات أرض المرصد، إلى جانب الجولات التفقدية على أرض الواقع لوضع آلية مناسبة لاستكمال المشروعات المتعثرة، لمنع أي ضرر عن مالكي الأراضي، والسير في استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق، باعتبارها من أهم الملفات لإيجاد الحلول المناسبة، وإنهاء الأزمة بشكل جذري.