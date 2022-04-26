نائب محافظ القاهرة: وضع ملصق بكل عمارة بأسماء متعهدي جمع المخلفات

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بحصر أسماء متعهدي جمع المخلفات وعرضها على صفحات الأحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع ملصقات بكل عمارة بأسمائهم مع الحرص على عمل استبيان لقياس الرأي العام ومدى رضاها عن منظومة النظافة، وتوفير خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لحلها مع الاستمرار في محاسبة المقصرين وتوجيه الإنذارات للمخالفين تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

الاستجابة لمطالب الأحياء

أكدت نائب المحافظ في لقاء مع رؤساء الأحياء، العمل على مواجهة التحديات وتذليل المعوقات وتحسين البيئة وتم الاستجابة لشكاوى بعض رؤساء الأحياء من توفير حفار لرفع تراكمات بمحيط مخر السيل بنطاق حي المعصرة والعمل على توفير محطة مناولة بحي دار السلام.

إزالة السلبيات

وأشارت أن المنطقة الجنوبية تسعى لتحقيق نتائج سريعة وملموسة بعد تلافي الملاحظات التي رصدها الرصد البيئي أو التواصل المباشر مع المواطنين لرفع كفاءة الشوارع والميادين، وناشدت بأهمية دعوة المواطنين لإنجاح منظومة النظافة بعدم إلقاء المخلفات بالشوارع والالتزام بمواعيد الجمع السكني والأماكن المخصصة لإلقاء القمامة باعتبار الجميع شركاء لتحسين منظومة النظافة.

وشددت على تكثيف أعمال النظافة اليومية من خلال هيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء و تكثيف دوريات النظافة وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل باعتبارها خطوة هامة للقضاء على المخلفات.

وأوضحت أنه يتم تقسيم كل حي إلى قطاعات من أجل رفع كفاءة أعمال النظافة بتحديد الوحدات السكنية وتوفير معدات النظافة وفرق العمل وصناديق جمع القمامة وأماكنها وتحديد المعدات الخاصة بكل حي من خلال وضع ملصق عليها.