طقس اليوم الجمعة في البحيرة.. شبورة كثيفة والعظمى تسجل 29 درجة

تشهد محافظة البحيرة اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة على مختلف المدن والمراكز، وتكونت الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية «الطريقين الزراعي والصحراوي»، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهارا لطيف ليلا، ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.

طقس اليوم الجمعة في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد شبورة مائية صباحاً، ونشاط للرياح، وطقس غائم جزئياً، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة، سجلت القاهرة 32 درجة للعظمى، وبلغت الصغرى 19 درجة، فيما سجلت محافظة الإسكندرية 26 للعظمى والصغرى 16 درجة.

وفي مطروح سجلت العظمى 23 درجة وبلغت الصغرى 16 درجة مئوية، والعظمى بسوهاج 40 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى بلغت 42 درجة والصغرى سجلت 24 درجة مئوية، وأسوان العظمى بها سجلت 43 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

وشهدت البحيرة خلال الأيام الماضية تقلبات جوية وهبوب رياح خفيفة إلى متوسطة على مختلف المدن والمراكز، لا سيما المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية.