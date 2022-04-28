طقس اليوم الخميس في البحيرة.. شبورة كثيفة والعظمى تسجل 30 درجة

تشهد محافظة البحيرة اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، وذلك بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم، كما شهدت المحافظة خلال الأيام الماضية نشاط حركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال على مختلف المدن والمراكز، لا سيما المدن الساحلية إدكو رشيد المحمودية.

طقس البحيرة اليوم الخميس

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا طقس حار نهارا، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، بالإضافة لوجود شبورة مائية صباحًا ونشاط للرياح أحيانًا.

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 30 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة في المحافظات

وسجلت درجات الحرارة لمحافظات الجمهورية اليوم، القاهرة العظمى 33 درجة وبلغت الصغرى 23 درجة، فيما سجلت الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة.

فيما سجلت درجة الحرارة العظمى بسوهاج 37 درجة والصغرى 24 درجة، وفي قنا 37 درجة للعظمى والصغرى 23 درجة، وأسوان سجلت العظمى بها 38 درجة وبلغت الصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 18.