القوى العاملة في أسبوع.. انتخابات نقابية وفرص عمل وتسوية الشكاوى العمالية

شهد حصاد الأسبوع الجاري، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث الهامة خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو 2022، حيث استعرض وزير القوي العاملة أمام لجنة برلمانية، تحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا بنسبة 98.5%، تزامنا مع بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولي علي مستوى 15 تصنيفا نقابيا، فضلا عن تعيين 4057 شاباً منهم 81 «قادرون باختلاف»، وصرف 30.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 7 محافظات، واسترداد 44.2 مليون ليرة لبنانية متحصلات حل الشكاوى العمالية في بيروت، وتحويل مليوني جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن، وتحصيل 2.9 مليون جنيه مستحقات مصريين خلال شهر مارس بالسعودية.

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وحضر وزير القوى العاملة محمد سعفان اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بشأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للوزارة عن السنة المالية 2022/2023 لقطاعات وزارة القوى العاملة، فيما يخص ديوان عام وزارة القوى العاملة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة بدأت أعمال التحول الرقمي في ديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتحقيق رؤية مصر 2030، والتحول بكل آليات العمل بها رقمياً، فضلا عن في تنظيم عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وتحديث بيانات هذه المنظمات في إدارات الاتصال النقابي بالوزارة والمديريات.

فتح باب الترشح لـ 15 نقابة عمالية

وبدأ يوم 8 و9 مايو الجاري فتح باب الترشح لـ 15 نقابة عمالية تجري في مرحلتها الأولي انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك، ويتابع وزير القوي العاملة، الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة يوميا.

وعلى جانب آخر نعى وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالديوان العام للوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، وعمال مصر، شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

تسليم 3106 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية

كما أناب وزير القوى العاملة، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لتسليم 3106 عاملا غير منتظم وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية من المسجلين بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، بحضور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام للمحافظة، وعلاء ناصف مدير المديرية والدكتور حسين كامل مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

تعيين 4057 شاباً منهم 81 «قادرون باختلاف»، في 7 محافظات

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 4057 شاباً منهم 81 «قادرون باختلاف»، في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات «دمياط، سوهاج، البحيرة، الوادي الجديد، الأقصر، بورسعيد، والبحر الأحمر»، بلغت 30 مليون و679 ألفاً و627 جنيهاً، والتفتيش على 2710 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 3882 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3882 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، في الحصول على 44 مليون و226 ألفاً و121 ليرة لبنانية مستحقات مالية من حل الشكاوى للعمالة المصرية التي تقدمت بها للمكتب.

استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية مستحقات 5 عمال مصريين

كما قام المكتب باسترداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، عبر المتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 79 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 113 ألفاً و32 دولاراً، أي ما يعادل 2 مليون و90 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

تسوية شكاوى العمالة المصرية في السعودية

وأخيراً تمكن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 593 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 2 مليون و905 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، والملحق العمالي عبد الحليم محمود، أكدا أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال مارس 2022 عن توفير 1000 فرص عمل بالداخل، واعتماد 6000 عقد وتأشيرة عمل بإجمالي فرص العمل والعقود والتأشيرات 7000 فرصة عمل.