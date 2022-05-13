أغنية خطافة الرجالة.. أولى أغنيات أيتن عامر في 2022

طرحت الفنانة آيتن عامر، أغنية خطافة الرجالة خلال الساعات الماضية لتكون أولى أغنياتها الجديدة لعام 2022، حيث كانت قد طرحت العام الماضي أول أغنيتين في مسيرتها الفنية.

أغنية خطافة الرجالة من كلمات أحمد علاء الدين

أغنية خطافة الرجالة من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نيس، وتوزيع زووم، وتم طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ويقول مطلع الأغنية

عينك يدب فيها رصاصة

رايحة جاية عليه

زي ما بيقولوا عنيها فيه وتقول

عمالة تحبي وبتحاولي

وبتقولي لا ذوقي ولا استايلي واتاريكي

عمالة تتحايلي علشان تشوفيه

أيتن عامر كانت قد قالت في تصريحات لـ«الوطن»، إنها سعيدة بطرح أغنية خطافة الرجالة قائلة «أغنية خطافة الرجالة لكل بنت عندها واحدة مقضياها لايكات وقلوب لحد ميخصهاش، وهي أغنية قريبة للجمهور ولمست قلوب الفتيات والشباب، وهذا ما شجعني على غنائها هي أن كلماتها خفيفة على آذان المستمعين».

أغنية خطافة الرجالة ثالث أغنيات أيتن عامر

الفنانة أيتن عامر، كانت قد أصدرت في شهر مارس من عام 2021، أغنية «كانت بتسهر» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي أغنيتها الثانية بعد أغنية «بناقص» التي طرحتها مؤخرًا، وأغنية «كانت بتسهر» من كلمات آية عاطف، ألحان نورهان البغدادي، توزيع وميكس وماستر زوم.

يذكر أن أيتن كان قد شاركت في السباق الدرامي الرمضاني المنقضي بمسلسلين الأول من بطولة أكرم حسني وهو مكتوب عليا والثاني النقطة العميا من بطولتها.