سعر اليورو اليوم السبت 14-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين، في مختلف الأنحاء، ومتابعو الأخبار الاقتصادية بمتابعة سعر اليورو في عدد من البنوك بشكلٍ يومي مقارنة بالجنيه المصري، في ظل التغييرات التي حدثت في أسعار العملات، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت كما يلي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، كما سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول سعر 19.22 جنيه للشراء مقابل 19.39 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو 19.47 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، في البنك التجاري الدولي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.54 جنيه للبيع، مقابل 19.47 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما سجل اليورو في المصرف المتحد سعر 19.47 جنيه، مقابل 19.25 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 14 مايو.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو 19.47 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 14 مايو.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.37 جنيه للبيع، مقابل 19.27 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وجاء سعر اليورو 19.36 جنيه للبيع مقابل 19.26 جنيه للشراء، في الموقع الرسمي للبنك المركزي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.