سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في البنوك المصرية

يبحث رواد شبكة المعلومات الدولية عن سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، على محرك البحث الشهير «جوجل»، خاصة الراغبين في السفر إلى الدول الأوروبية، لتحديد أفضل سعر للبيع والشراء، في القطاعات المصرفية الرسمية.

وللأشخاص الراغبين في متابعة أسعار العملات الأجنبية، تستعرض «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الاقتصاد، سعر اليورو مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 19.58 جنيه للبيع، مقابل 19.47 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مايو.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.56 جنيه للبيع مقابل 19.46 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مايو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجّل اليورو في بنك قناة السويس 19.61 جنيه للبيع مقابل 19.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك بلوم

ووصل سعر اليورو في بنك بلوم إلى 19.58 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجّلت عملة اليورو سعر 19.58 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، في البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجّل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.41 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مايو.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجّل سعر اليورو في بنك مصر 19.56 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على شبكة المعلومات الدولية.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبيع اليورو في المصرف المتحد بسعر 19.55 جنيه، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مايو.