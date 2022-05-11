سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات المختلفة مقارنة بالجنيه المصري، وأبرزها اليورو خاصة الراغبين في العمل بالخارج والمستثمرين لمعرفة وضع الجنيه المصري مقابل مختلف العملات في العالم، مما تزداد عمليات البحث عن أسعار العملات عبر محركات البحث المختلفة.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.53 جنيه للبيع مقابل 19.43 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو في بنك بلوم إلى 19.53 جنيه للبيع، مقابل 19.43 جنيه للشراء، أما في البنك التجاري الدولي سجلت عملة اليورو 19.53 جنيه للبيع، مقابل 19.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو الحالي.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجّل سعر اليورو 19.53 جنيه للبيع مقابل 19.50 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

أما في بنك مصر سجل سعر اليورو 19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.45 جنيه للشراء، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 مايو.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وأيضًا سجلت عملة اليورو سعر 19.53 جنيه، مقابل 19.43 جنيه للشراء، في المصرف المتحد، اليوم الأربعاء 11 مايو.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو 19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

كما سجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.52 جنيه للبيع مقابل 19.44 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو.