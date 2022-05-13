سعر اليورو اليوم الجمعة 13-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم المستثمرون والمواطنون بمتابعة أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، خاصة بعد التغييرات التي طرأت في الاقتصاد في الشهور الماضية بعد الأزمة الأوكرانية الروسية.

وفي إطار الاهتمام بمتابعة سعر اليورو في البنوك نستعرض الأسعار في البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وغيرها وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة كما يلي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل اليورو في المصرف المتحد سعر 19.47 جنيه، مقابل 19.25 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.37 جنيه للبيع، مقابل 19.27 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر اليورو 19.36 جنيه للبيع مقابل 19.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر اليورو 19.47 جنيه للبيع مقابل 19.28 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجلت عملة اليورو 19.47 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، في بنك CIB وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعلى الجانب الآخر سجّل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.54 جنيه للبيع مقابل 19.47 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.