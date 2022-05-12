سعر اليورو اليوم الخميس 12-5-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر اليورو اهتماما كبيرا من جانب قطاع كبير من المواطنين، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي جعلت الجميع يهتمون بمتابعة أسعار الأوراق النقدية المختلفة، مقارنة بالجنيه المصري لمتابعة التغييرات المختلفة التي تؤثر على مختلف الأسعار.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر اليورو مقارنة بالجنيه المصري تستعرض «الوطن» سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 12 مايو الحالي، كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.37 جنيه للبيع، مقابل 19.27 جنيه للشراء، وفق تعاملات اليوم الخميس 12 مايو حسب الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.36 جنيه للبيع مقابل 19.26 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الخميس 12 مايو.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.47 جنيه للبيع مقابل 19.28 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجلت عملة اليورو 19.47 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك اليوم الخميس 12 مايو الحالي.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجّل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.54 جنيه للبيع مقابل 19.47 جنيه للشراء، اليوم الخميس 12 مايو الحالي.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر اليورو 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، في بداية تعاملات اليوم الخميس 12 مايو

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجلت عملة اليورو في المصرف المتحد سعر 19.47 جنيه، مقابل 19.25 جنيه للشراء، في المصرف المتحد، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.