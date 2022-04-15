ضبط سلع منتهية الصلاحية بأسواق الشيخ زويد.. والتموين: لا نقص في المواد الغذائية

تمكنت الحملة المشتركة من القطاع الصحي بمدينة الشيخ زويد، وفريق مراقبة الأغذية من ضبط سلع منتهية الصلاحية بالمحال التجارية بمدينة الشيخ زويد.

قالت إدارة الشيخ زويد الصحية في بيان لها، اليوم، إنه من خلال حملة منظمة ومفاجئة على المحال التجارية والسواق بمدينة الشيخ زويد، تمكن الفريق الصحي من ضبط عددًا من البضائع والسلع منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر لأصحاب المحال على ذلك.

حملة تموينية مستمرة على المحال التجارية والأسواق

وأضافت الإدارة الصحية أن الحملة مستمرة على جميع المحال والأسواق لرصد المخالفات وارتفاع الأسعار والمغالاة في بعض السلع المدونة أسعارها بمديرية التموين، وأيضا العمل على الكشف على تاريخ صلاحية البضائع التي في الأسواق طوال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الإدارة الصحية في الشيخ زويد أن فريق العمل تكون من أحمد عوض، أحمد مهدى، محمد مصطفى، سلامة أبنية، وعدلى سلمى، مشيرا أن الحملة مستمرة بشكل مفاجئ طوال الوقت لضبط الأسعار وتسجيل محاضر للمخالفين، وإعدام السلع منتهية الصلاحية.

التموين تراقب معارض أهلا رمضان في بئر العبد والعريش

ومن جهة أخرى، أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء في بيان لها، أن فريق من المديرية قام بمراقبة الأسواق بمدينتى العريش وبئر العبد، وتم الاطلاع على معارض أهلا رمضان بالمدينتين، وعمل ترتيبات وصول السلع الغذائية للمعرض دون نقصان

قالت أمانى رسلان مدير عام التموين بشمال سيناء في بيان لها، إن جميع السلع التموينية متوفرة، والأفران تعمل بشكل طبيعي طوال أيام السبوع خلال شهر رمضان، ولا يوجد على الإطلاق أي نقص في وصول المنتجات الغذائية والبضائع والخضروات والسلع إلى المحافظة.