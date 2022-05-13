من ولاية نيوميكسيكو .. محمد كريم يشارك في فيلم أمريكي جديد

بدأ الفنان محمد كريم تصوير فيلمه الهوليودي الجديد من ولاية نيو ميكسيكو بالولايات المتحدة الامريكية دون الكشف عن تفاصيل العمل مكتفيًا بتوصيفه كعمل ينتمي لأعمال الويسترن.

محمد كريم يقدم فيلم ويسترن جديدًا

ونشر محمد كريم فيديو له عبر صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك وعلق عليها قائلاً «من Santa Fe بولاية نيوميكسيكو من لوكيشن التصوير وفيلم جديد».

محمد كريم، شارك مؤخرًا في فيلم «A DAY TO DIE» برفقة الفنان العالمي بروس ويليز، مشيرًا إلى أنَّه يجسد دور ضابط أمريكي أصوله ليست عربية.

محمد كريم ينتظر عرض فيلم «A DAY TO DIE»

وخلال لقائه في برنامج «MBC TRENDING»، مؤخرًا قال محمد كريم إن الفيلم من الأعمال القوية التي يحاول فيها تقديم شخصيات أجنبية، موضحًا أنَّ كواليس الفيلم كانت أجمل كواليس عاشها، مشيرًا إلى أنَّ ويليز شخصيته متواضعة ومختلفة، إذ أنَّه ساعده كثيرًا طوال عملهما معًا، كما أنَّه يحب العرب، لافتًا إلى أنَّه تعلم منه طريقة الاندماج في تقديم الشخصية.

واحتفل عام 2019 بعرض فيلمه الهوليودي الأمريكي A Score to Settle في دور العرض المصرية وسط حضور عدد من رموز الفن منهم المخرج أمير رمسيس، والمخرج الكبير خيري بشارة، وذلك في سينما سيتي سنتر بألماظة.

وتدور أحداث الفيلم الأمريكي حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، والفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Leaving Las Vegas عام 1995.