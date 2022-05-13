الرئيس السيسي ينعى الشيخ خليفة بن زايد: قائد من أعظم القادة

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية قبل قليل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ينعى الشيخ خليفة بن زايد

كتب رئيس الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم».

السيسي: الشيخ خليفة كان محبًا لمصر بحق

وأضاف: «ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة».