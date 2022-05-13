رئيس الوزراء العراقي: واثقون أن المسيرة التي خطها الشيخ خليفة مستمرة

شارك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في عزاء رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، معربًا عن حزن بلاده الشديد، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

زعماء العرب يشاركون في عزاء الشيخ خليفة

وقال رئيس الوزراء العراقي: «كلنا ثقة بأن المسيرة التي خطها الشيخ خليفة بن زايد مستمرة بجهود قيادة الدولة وشعبها».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعرب عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ خليفة بن زايد، مشيرًا إلى أنه قدم الكثير لبلاده وأمته.

كما تقدم أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالعزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وفقًا لسكاي نيوز.