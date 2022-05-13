رئيس الوزراء العراقي: واثقون أن المسيرة التي خطها الشيخ خليفة مستمرة
الرئيس عبدالفتاح السيسي: الشيخ خليفة قدم الكثير لبلاده وأمته
كتب:
إيمان رحيم
01:00 م | الجمعة 13 مايو 2022
الشيخ خليفة بن زايد
شارك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في عزاء رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، معربًا عن حزن بلاده الشديد، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.
زعماء العرب يشاركون في عزاء الشيخ خليفة
وقال رئيس الوزراء العراقي: «كلنا ثقة بأن المسيرة التي خطها الشيخ خليفة بن زايد مستمرة بجهود قيادة الدولة وشعبها».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعرب عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ خليفة بن زايد، مشيرًا إلى أنه قدم الكثير لبلاده وأمته.
كما تقدم أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالعزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وفقًا لسكاي نيوز.