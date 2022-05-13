السقا وهنيدي وفاروق حسني ينعون رئيس دولة الإمارات

نعى عدد كبير من نجوم الفن المصري الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي توفي قبل قليل بعد صراع مرير مع المرض.

أحمد السقا: خالص التعازي للإمارات

علق الفنان أحمد السقا على خبر الوفاة عبر «تويتر»، قائلاً «خالص التعازي لشعب الإمارات الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد».

وكتب رامي جمال: «خالص التعازي لإخوتنا في الإمارات في وفاه قائدهم، البقاء والدوام لله».

نعى الفنان محمد هنيدي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفى منذ قليل، ونشر هنيدي تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، وكتب هنيدي «إنا لله وانا إليه راجعون.. البقاء لله في الشيخ خليفة بن زايد».

محمد هنيدي: إنا لله وإنا إليه راجعون

وقالت الفنانة منة فضالي، عبر تويتر: «أتقدم اليوم وببالغ الحزن الشديد للشعب الإماراتي الحبيب الغالي والشعب العربي بالعزاء الشديد في رحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله وتغمده بواسع مغفرته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

أما الفنان رامي صبري، فنشر صورة للشيخ خليفة بن زايد، عبر «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلًا: «نعزي أهلنا في دولة الإمارات الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات.. البقاء لله».

كما كتب وزير الثقافة المصري السابق فاروق حسني عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «خالص التعازي لدولة الإمارات العربية الشقيقة.. لفقدان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - رحمه الله.. سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابه ويلهم دولة الإمارات والأمة العربية الصبر والسلوان، متمنياً لدولة الإمارات الحبيبة الرخاء الدائم بقيادة حكامها الأجلاء».