إليسا وهيفاء وهبي ومريام فارس ينعون الشيخ خليفة: رجل التاريخ المضيء

نعت الفنانة اللبنانية إليسا، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدمة خالص تعازيها لشعب الإمارات الحبيب، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

إليسا ناعية رئيس الإمارات: صاحب مسيرة وانفتاح

وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: كل التعازي لدولة الإمارات وشعبها الحبيب بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رجل رؤى وصاحب مسيرة حوار وانفتاح وتقدم، سيذكره التاريخ صاحب الأيادي البيض والتاريخ المضيء.

وائل كافوري ومريام فارس يعزيان الإمارات شعبًا وحكومة

ونعى الفنان اللبناني وائل كافوري، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عبر حسابه بموقع تويتر بقوله: أتقدّم بأحرّ التعازي من دولة الإمارات العربيّة المتحدة قيادةً وشعبًا بوفاة سموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته.

هيفاء وهبي تعزي الوطن العربي لوفاة الشيخ خليفة بن زايد

وكتبت الفنانة اللبنانية مريام فارس، عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: رحم الله قائد الوطن الشيخ خليفة بن زايد، تعازي الحارة لحكام وشعب الإمارات العربية المتحدة وللوطن العربي والعالم أجمع.

وقدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خالص عزاءها لشعب الإمارات وحكومته، وذلك عبر حسابه بموقع تويتر وقولها: عزائي إلى الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً لوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إنّا للهِ وإنَّا إَليهِ راجعون.

وكتبت الفنانة اللبنانية جيسي عبده، عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، أحر التعازي لقادة وشعب الإمارات الحبيبة بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، تقبله الله في فسيح جناته.