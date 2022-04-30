البابا تواضروس يهنئ الإمام الأكبر بعيد الفطر المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم السبت اتصالًا هاتفيًّا، من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هنأه خلاله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

البابا يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

وأعرب قداسة البابا تواضروس، عن خالص تهانيه لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع المسلمين بهذه المناسبة، وتمنياته القلبية بأن يعيد الله هذه المناسبات على فضيلته وجميع المصريين بكل خير وسلام واستقرار.

الإمام الأكبر يعبر عن شكره لقداسة البابا على التهنئة بالعيد

من جانبه عبر فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس، متمنيًا لقداسته وللإخوة المسيحيين دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء، مؤكدًا اعتزاز الأزهر بالعَلاقة التي تربط المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، والتي تنبع من الفهم الصحيح للدِّين.

وكان شيخ الازهر قد هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بعيد القيامة المجيد، معربا عن عن اعتزاز الأزهر بالعَلاقة التي تربط المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، والتي تنبع من الفهم الصحيح للدِّين، مؤكدًا أن التهنئة ليست من باب المجاملة أو الشكليات، وإنما تأتي انطلاقًا من فهمنا لتعاليم ديننا الحنيف، مشيرًا إلى أنَّ علاقة المسلمين والمسيحيين تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء، وأنَّ هذه الأخوَّة ستظلُّ دائمًا الرباط المتين الذي يَشتدُّ به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات.