حبس 3 متهمين بحيازة 50 ألف قرص مخدر وحشيش بالإسماعيلية

أمرت نيابة ثالث الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بكميات كبيرة من المواد المخدرة.

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهمين الثلاث، وواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وتحريات المباحث الجنائية والكميات المضبوطة بحوزتهم.

القبض على الجناة

وكانت قد نجحت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد البرماوي، في ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية التي تروج للمواد المخدرة بمدينة الإسماعيلية، وبحوزتهم 50 ألف قرص مخدر لعقار التامول و2 كيلو حشيش و2 كيلو شابو و6 كيلو هيدرو قبل بيعهم.

كما ضبطت الشرطة طبنجة 9 مم و5 طلقات وفرد روسي و2 طلقة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، فيما تم ضبط مبلغ مالي قدر بنحو 28 ألف جنيه من حصيلة البيع.

وألقت الشرطة القبض على كل من «رامي م م»، 28 سنة، و«أحمد ح س»، 20 سنة، و«محمد غ ع»، 30 سنة، مقيمين بأرض الجمعيات وبحوزتهم المواد المضبوطة.

تحريات المباحث: اتجار على نشاط واسع

وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي يفيد وجود تشكيل عصابي يتحرك بين دائرتي قسم شرطة ثان وثالث الإسماعيلية للاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع.

وأعدت مديرية أمن الإسماعيلية مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء كامل قمحاوي ومروان منصور وحسام رأفت ومحمود منصور نجحت في ضبط المتهمين بكميات كبيرة من المواد المخدرة التي تم ذكرها قبل بيعها وترويجها في الأسواق بعد رصد تحركاتهم خلال الأيام الماضية.