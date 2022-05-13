7 أشياء يجب معرفتها عن الشركة المدرجة في البورصة قبل شراء أسهمها

عندما تتخذ قرارًا بالاستثمار في سوق الأسهم، فإن هدفك ينبغي أن يكون البحث عن أفضل الشركات التي لديها أسهم تتداول في البورصة، ولكن قبل الاستقرار على شركة معينة، يجب عليك إجراء بحث شامل في عملياتها التجارية لفهم قيمتها الجوهرية، وتحديد ما إذا كانت تستحق أن تستثمر في أسهمها، وتكون ضمن محفظتك الاستثمارية أم لا.

الاستثمار في البورصة، أو شراء الأسهم، ليست عملية شراء بسيطة مثل أي عملية أخرى، فأنت تصبح مالكًا جزئيًا للشركة أي تمتلك حصة من هذه الشركة وفقاً لعدد الأسهم.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، 7 أشياء يجب عليك أن معرفتها عن الشركة المطروحة للتداول العام في البورصة، قبل أن تستثمر أموالك في الأسهم، وفقاً لخبراء متخصصون في أسواق المال.

1- حركة نمو الأرباح

عليك الاطلاع على حركة نمو أرباح الشركة، وهل تزيد مع مرور الوقت؟ وهل تزيد أرباح الشركة بشكل عام؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا مؤشر جيد على أن الشركة تفعل شيئًا صحيحًا، وأيضًا عليك معرفة ما هي خطط الشركة لمواصلة زيادة الأرباح.

2- الاطلاع على التقارير المالية للشركة

إلقاء نظرة على التقارير المالية للشركة، المتاحة على موقع علاقات المستثمرين بالشركة، ربع سنوي وعلى أساس سنوي، لفحص ما إذا كانت الإيرادات والأرباح تنمو أو تنخفض.

3- قوة الشركة في السوق

عند اختيار الأسهم في شركة، من المفيد النظر إلى مكان الشركة في السوق وكيف تتعامل مع منافسيها، ما هي حصتها في السوق، هل لديها ما يميزها عن باقي الشركات.

4- معرفة نسبة الدين إلى حقوق الملكية

احترس من الشركات ذات مستويات الديون المرتفعة بالنسبة إلى حقوق الملكية، والمعروف أيضًا باسم نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وهو مقياس يستخدم لقياس إجمالي ديون الشركة بالنسبة إلى القيمة السوقية.

للوصول إلى هذا الرقم، اقسم إجمالي المطلوبات المدرجة في الميزانية العمومية للشركة في بيان أرباحها على المبلغ الإجمالي لحقوق المساهمين.

5- نسبة السعر إلى الأرباح كمؤشر للتقييم

هو مقياس تقييم يوضح كيف يعكس سعر السهم أرباح الشركة، عند استخدام التحليل الأساسي واستراتيجيات الاستثمار في القيمة، تعد نسبة السعر إلى العائد أحد المؤشرات على ما إذا كان السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية، أو مبالغ فيه من قبل السوق.

6- كيف تتعامل الشركة مع توزيعات الأرباح

غالبًا ما تكون الشركة التي تدفع أرباحًا تتمتع بدرجة من الاستقرار، ويمكن للشركة إيقاف توزيعات الأرباح بشكل مؤقت أو دائم، لتأمين المزيد من السيولة خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة، وهذا لا يعني بالضرورة أن الشركة في خطر.

7- تقييم مجلس إدارة الشركة

يعتبر تقييم مجلس إدارة الشركة، ضروري لتقييم الأسهم، وإلى أي مدى تثق في الأشخاص الموجودين على رأس الشركة، إذ تعزز القيادة الفعالة ثقافة الشركة القوية والمتوازنة مع الابتكار والمرونة.