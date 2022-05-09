سعر الأرز في التموين مايو 2022.. ثابت عند 10 جنيهات للكيلو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات سعر الأرز في التموين مايو 2022، وذلك ضمن قائمة السلع التموينية لشهر مايو الجاري، التي بدأ صرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية منذ بداية الشهر ضمن المقررات التموينية، التي يستمر صرفها حتى أخر الشهر الجاري.

كم يبلغ سعر الأرز في التموين مايو 2022؟

وحددت قائمة السلع التموينية سعر الأرز في التموين مايو 2022، عند 10 جنيهات للكيس الذي يزن 1 كيلو جرام، حيث تسمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ كميات الأرز والسلع الغذائية لمخازن الجملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات من أجل مد منافذ بقالي التموين بالسلع الأساسية لسد احتياجات المواطنين وصرف حصصهم التموينية بناء على عدد أفراد كل بطاقة.

حصة بطاقة التموين من الأرز

وتقدر حصة بطاقة التموين من الأرز بناء على عدد الأفراد المقيدين على البطاقة، إذ حدد قرار وزاري سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حصة البطاقة التموينية من الأرز كالتالي: «يصرف عدد 2 كيس أرز للبطاقة التموينية البالغ عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، في حين يصرف عدد كيس أرز واحد للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد».

حملات تفتيشية تموينية مكثفة على الأسواق

فيما تستمر مديريات التموين على نطاق محافظات الجمهورية في نشر فرق تفتيش من مفتيش التموين للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فضلا عن تكثيف الرقابة على منافذ البقالين والبالغ عددها 40 ألف بقال تمويني على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من التزامهم بالأسعار التي قررتها الوزارة لقائمة السلع التموينية لشهر مايو الجاري.