الوطن وصوت الأمة إنطلاق الدورة الثانية لـ "مدينتي هاف مارثون" بحضور وزير الشباب والرياضة

انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الثانية من "مدينتي هاف مارثون" ، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويقام الهاف ماراثون برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى و شركة "تراي فاكتوري" المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلي المعايير الاحترافية .

ويشمل مدينتي هاف ماراثون أربعة مسافات لسباقات الجري ، وهم سباق الـ ٥ كيلو، الـ ١٠ كيلو، الـ ٢١ كيلو، والاضافة الجديدة هذا العام، سباق الـ ٣ كيلو .