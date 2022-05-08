العيد في "مدينتي" شكل تاني .. السكان والزوار يستمتعون بالمناطق الترفيهية وأماكن التسوق العالمية ( فيديو )

استقبلت " مدينتي" خلال اجازة عيد الفطر المبارك عشرات الآلاف من الزوار ، في سابقة هي الأولي من نوعها بعد اكتمال أغلب المنشآت الترفيهية والتسويقية، لتتحول "مدينتي" إلى الوجهة الأمثل للتسوق والترفيهية، ليس في شرق القاهرة فقط بل على مستوي مصر كلها.

وتصدر أوبن اير مول وملاهي اكستريم لاند الوجهات التي حظيت بإقبال الزائرين في "مدينتي"، فضلا عن سكان المدينة الذين حرصوا على قضاء تجربة ترفيهية متميزة مع أصدقائهم واقاربهم، تمتزج فيها متعة التسوق والشراء من المتاجر والعلامات العالمية التي سارعت بتقديم خصومات كبيرة وعروض حصرية خلال موسم الاعياد، بجانب استمتاعهم بتناول الوجبات الغذائية في أفخم المطاعم التي تقدم انواع مختلفة من الأطعمة التي تتناسب مع كافة الاذواق.

وقدمت " مدينتي" تجربة مغامرة فريدة للأطفال والشباب في "اكستريم لاند" التي تعد واحدة من أكبر مدن الألعاب العائلية، وتضم مجموعة متنوعة من الألعاب لكافة الاعمار. بينما توجه أخرون الي دور العرض السينمائية" رينيسانس" لمشاهدة افلام العيد في قاعات تضم أفضل أنظمة العرض وأعلاها جودة في الصوت والصورة.

كما شهدت الكافيهات الفاخرة والمطاعم المفتوحة في " اوبن أير مول" إقبالا كبيرا للاستمتاع بالهواء والمناظر الخضراء والبحيرات الصناعية المنتشرة في ارجاء المنطقة التجارية.

ورغم الاعداد الكبيرة والاقبال الشديد التي شهدتها المدينة، الا ان المناطق السكنية ظلت تحتفظ بهدوئها وخصوصياتها، لاسيما أن التصميم المعماري لـ "مدينتي" راعى فصل المناطق السكنية عن المناطق التجارية للحفاظ علي أعلي قدر من الخصوصية.

وكثفت شركة طلعت مصطفي المالكة للمشروع من الخدمات والدوريات الأمنية خلال فترة العيد، كما تم رصد ومتابعة كافة المناطق في المدينة بمنظومة كاميرات المراقبة الذكية المرتبطة بمركز تحكم شامل، يتيح توجيه ومتابعة كافة أعمال التشغيل والنظافة والري والصيانة للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة ومواجهة الأعطال الطارئة.