طرق ادخار الأموال في بنك فيصل الإسلامي.. «لو مبتحبش الفوائد»

في كثير من الأحيان، وعندما يرغب المواطنين في ادخار أموالهم يلجأون إلى شراء شهادات الادخار في البنوك المختلفة، إذ أنها تعد من أكثر الطرق أمانا لادخار واستثمار الأموال، ولكن هناك فئة منهم يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية حتى لا يكون هناك شبهة ربا من الفوائد.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل شهادات الادخار في بنك فيصل الإسلامي، وفق الموقع الرسمي الخاص بالبنك، والتي تتمثل في التالي:

1- شهادات الادخار الرباعية ذات العائد الربع سنوي

- تصل مدة الشهادة إلى 4 سنوات، ويتم تجديدها تلقائياً ما لم يخطر البنك بخلاف ذلك قبل تاريخ إستحقاقها، وعند طلب العميل كتابة «عدم التجديد» يقوم البنك في هذه الحالة بإلغائها تلقائيا عند إنتهاء مدتها وإضافة قيمتها إلى الحساب الجاري للعميل وفي حالة منح ائتمان بضمانها يحق للبنك تجديدها تلقائيًا.

- يجري إصدار الشهادة بالجنيه المصري بقيمة 1000جنيها ومضاعفاتها بدون حد أقصي.

- حق الشراء مكفول للمصريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، سواء كانوا أفراد طبيعيين وأشخاص اعتباريين بدون حد أقصى.

- - يجوز الشراء بأسماء القصر بدون حد أقصي، وفي حالة الشراء علي حسابات مفتوحة بقرار من المحكمة المختصة يتعين الحصول على موافقة هذه المحكمة على شراء الشهادات.

2- شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات ويتم تجديدها فى نهاية المدة تلقائيًا مالم يطلب العميل عدم تجديدها كتابيا.

- تصدر الشهادة بقيمة 1000جنيها ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد اعتبارا من أول الشهر الميلادى التالى للشراء.

- العائد الخاص بالشهادة ربع سنوى يحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى يحددها البنك.

- يتيح البنك لأصحاب الشهادات فرصة لآداء العمرة فى السحب الذى يجريه البنك مرتين فى العام على ألا يقل الرصيد عن 5000 جنيها.

- يمكن لجميع المصريين وغيرهم من الجنسيات الشراء وبدون حد أقصى.

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق وبعد مرور 6 شهور على الأقل من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المنظمة للاسترداد.

- يتم إضافة عائد كل شهادة تلقائياً الى الحساب الجارى للعميل خلال الشهر التالى لانتهاء ربع السنه الميلادى مالم يطلب العميل، وإضافة العائد الى حساب الاستثمار الحر عند بلوغه الحد الادنى للاستثمارنموذج طلب شراء شهادات ثلاثية.

3- شهادات الادخار الخماسية

- الشهادة اسمية وتصل مدتها إلى 5 سنوات، وتبدأ من اليوم التالى لتاريخ الشراء وتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

- فئة الشهادة تصل إلى 1000 جنيه مصرى ومضاعفاتها.

- العائد شهري متغير يصرف تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشراء، لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل.

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء، وفقًا للقواعد المنظمة للاسترداد بالبنك.

- تجدد الشهادات لمدد أخرى تلقائيًا فى تاريخ الاستحقاق، وعند طلب العميل عدم التجديد تضاف قيمة الشهادات لحساب العميل.

- لأصحاب الشهادات فرصة لأداء العمرة من خلال السحب الذى يجريه البنك مرتين فى العام لعدد 50 عميل من عملاء البنك بشرط مرور 6 شهور من تاريخ إصدار الشهادة وبحيث لا تقل قيمة الشهادات عن 5000 جنيه.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التي يحددها البنك.