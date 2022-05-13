أحدهم درس في أكاديمية مصرية.. تعرف على أبناء الشيخ خليفة بن زايد

غيب الموت اليوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عمر يناهز 73 عاما، وتولى رئاسة الدولة كثاني رئيس لها بعد والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان والذي توفى عام 2004.

والشيخ خليفة تزوج الشيخة شمسة بنت سهيل خميس بن مكتوم المزروعي، وهي بنت أحد شيوخ القبائل العربية، وكان والدها رجل علم وشيخا لقبيلته يؤم الناس في الصلاة ويقف خطيباً فيهم على المنابر، فقيهاً في شؤون الدين ورعاً تقيا ويتولى مهمة تحفيظ القرآن الكريم لأبناء العين.

الابن الأكبر الشيخ سلطان

الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، «57 سنة» مستشار رئيس الدولة، ورئيس مجلس إدارة شركة إس بي كيه القابضة، والذي ذكرت والدته في حوار صحفي لها أن جده الشيخ زايد رفض أن يتناول الحليب الصناعي في طفولته وأرسل له ناقة من أبوظبي للعين ليشرب من لبنها 3 مرات يوميًا.

ولد الشيخ سلطان في مدينة العين بإمارة أبو ظبي عام 1965، وهو حاصل على درجة بكالوريوس من كلية العلوم الإدارية والسياسية- قسم السياسة من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1985 ودرس القانون والدبلوماسية في كلية فلتشر للعلوم القانونية والدبلوماسية في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة سالفورد في بريطانيا في 1989، وحصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الدولية من «جامعة لمريك» بجمهورية إيرلندا في 1998.

وبالنسبة لتحصيله العسكري فقد تخرج في كلية زايد بن سلطان العسكرية في العين عام 1988 وتخرج من أكاديمية ساند هيرست الملكية العسكرية ببريطانيا في عام 1989، وفي عام 1996 حصل على درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بجمهورية مصر العربية، وعلى درجة الدكتوراه من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بجمهورية مصر العربية في إبريل 1999 عن أطروحته حول الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وهو عميد ركن بالقوات المسلحة الإماراتية ومتزوج من الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان ولهما 10 من الأبناء.

الشيخ محمد بن خليفة

الشيخ محمد «50 سنة» هو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعضو في مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو رئيس دائرة المالية في أبو ظبي وعضو المجلس الأعلى للبترول.

وهو حاصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة كولورادو والبكالوريوس من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

6 من البنات

الشيخة شيخة بنت خليفة.

الشيخة موزة بنت خليفة.

الشيخة عوشة بنت خليفة.

الشيخة سلامة زوجة الشيخ منصور بن طحنون آل نهيان.

الشيخة شمة بنت خليفة.

الشيخة لطيفة بنت خليفة.