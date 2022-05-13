نقابة الممثلين ناعية الشيخ خليفة بن زايد: وداعا أمير الإنسانية

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم، وقدمت خالص التعازي للشعب الإماراتي الشقيق، وذلك حسب بيان صحفي صادر منذ قليل.

نقابة الممثلين تنعى رئيس دولة الإمارات

وجاء في بيان نقابة الممثلين: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى الشعب الإماراتي الشقيق في فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع أمير الإنسانية رفيع الخلق خليفة الخير والعطاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة».

ودعت نقابة الممثلين، في بيانها المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

حسين الجسمي ينعى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وعبر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عن حزنه الشديد لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وكتب حسين الجسمي، عبر حسابه بموقع تويتر قائلًا: اللهم إغفر للشيخ خليفة بن زايد، وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازه بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً، اللهم أمين.