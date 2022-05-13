إقامة صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بعد صلاة المغرب

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية ، بأن موعد صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ستقام اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب، وفقا لما نشرته في نبأ عاجل.

مساجد الإمارات ستقيم صلاة الغائب على روح الشيخ خليفة بصلاة المغرب

ونشرت الوكالة: "إقامة صلاة الجنازة على فقيد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم بعد صلاة المغرب.. على أن تقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة".

وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن رحيل رئيسها الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز الـ73 عاما، فيما شارك العديد من زعماء ورؤساء العالم في العزاء .