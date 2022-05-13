قائد الإنسانية.. إنجازات الشيخ خليفة بن زايد في العمل الخيري والإنساني

على مدار سنوات طوال، باتت دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، منارة العمل الإنساني، إثر تبنيه نموذجا فريدًا في العطاء الإنساني والعمل الخيري، ينطلق من تحسين نوعية الحياة للأفراد دون النظر إلى العرق أو الهوية أو اللغة أو الدين، للقضاء على الفقر بصوره وأشكاله كافة.

تحولت دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع دام نحو 8 سنوات مع المرض، إلى دعم وتشجيع العمل الإنساني وباتت ثقافة وسلوك وأخلاق سائد، ودعما لذلك تأسست مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بقانون رقم 20 في يوليو 2007 أصدره الشيخ خليفة بن زايد.

رؤية المؤسسة تشمل إطلاق مبادرات رائدة لخدمة الإنسانية، بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، تتركز إستراتيجيتها في مجالي الصحة والتعليم محلياً، إقليميا وعالميا، وتشمل إستراتيجيتها التعليمية دعم مشاريع التعليم المهني في دول المنطقة كافة، كما تشمل دعم الاحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية وحماية الأطفال ورعايتهم إضافة إلى توفير المياه الآمنة على مستوى العالم.

النشاط الإنساني لمؤسسة خليفة الإنسانية شمل مختلف أنحاء دولة الإمارات وعددا كبيرا من الدول العربية والاسلامية، وقطاعات عريضة من الفئات الفقيرة والمحتاجة من شعوب الدول الشقيقة والصديقة، ووصلت مساعداتها المتنوعة إلى أكثر من 87 دولة منذ بداية نشأتها.

أشكال المساعدات الإنسانية لمؤسسة خليفة

تنوعت المساعدات الإنسانية لمؤسسة خليفة وشملت مشاريع عديدة منها إفطار الصائمين داخل وخارج دولة الإمارات، إلى جانب مساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب، مع الاهتمام بتقديم المساعدات العينية والمادية للطلاب المحتاجين، كما شملت المساعدات برنامج العلاج الصحي ومبادرة دعم الأسر المواطنة داخل دولة الإمارات وغيرها من الدول.

امتدت آثار العمل الإنساني لمؤسسة خليفة الإنسانية حتى تركت بصمات واضحة في العطاء الإنساني والتنموي في اليمن، شملت بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، دعم قطاع الكهرباء، والقطاع السمكي، والقطاع الصحي، والقطاع التعليمي، وأعمال ترميم وصيانة المساجد والمدارس، وكذلك دعم وتنمية القطاع الزراعي هناك، إلى جانب عمليات الإغاثة المستمرة، حيث بلغ عدد طائرات الإغاثة التي سيّـرتها مؤسسة خليفة الإنسانية، أكثر من 32 رحلة جوية إغاثية على خلفية الأحداث التي شهدتها اليمن في السنوات الأخيرة الماضية.

رسالة مؤسسة خليفة الإنسانية ترتكز على مد جسور التعاون مع المنظمات المحلية والعالمية المشتركة في العمل الإنساني، مع تقديم الدعم المعنوي لأصحاب المبادرات الإنسانية المتميزة.

العمل الإنساني خلال جائحة كورونا

مبادرة «الإمارات وطن الإنسانية»، مبادرة أطلقتها الإمارات في مارس 2020 مع بدء تفشي فيروس كورونا بإجلاء نحو 215 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، ومن ثم نقلهم إلى دولهم بعد وضعهم تحت الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم.

مشاريع إنسانية إضافية

خصصت دولة الإمارات نحو 38 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، منذ يناير 2014، حيث استفاد من هذا التمويل مجموعة من المشاريع التي تضم الأمن الغذائي للنازحين السوريين، والتغذية المخصصة للأطفال والنساء الحوامل، إضافة إلى تخصيص 6 ملايين دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم جهود التنسيق من قبل موظفي الأمم المتحدة، في عدد من مخيمات اللاجئين، هذا إلى جانب المشاريع الخاصة باللاجئين السوريين في شمالي العراق.

وتوفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.