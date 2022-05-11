محافظ الغربية: 22 موقعا جاهزة لاستقبال 246 ألف طن قمح

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتخذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة لتيسير وانتظام منظومة توريد القمح من المزارعين إلى الصوامع ونقاط الاستلام، والتي تم تجهيزها لاستقبال 246 ألف طن من القمح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم لمناقشة آخر مستجدات منظومة توريد القمح، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، ومديري مديريات الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث وجه المحافظ جميع الحاضرين، بالمرور اليومي على الشون والصوامع وعرض تقريرها بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية والتعامل الفوري والإيجابي مع المواقف الطارئة.

تكثيف أعمال النظافة حول صوامع الغلال

ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة بشكل دوري في محيط الصوامع والشون ومواقع التخزين، إلى جانب تصميم إرشادات وتخصيص سيارات تجوب شوارع القرى بجميع الوحدات المحلية للتوعية، لحث المزارعين على توريد القمح، والتنسيق مع مديرية التموين لنقل القمح عن طريق سيارات المراكز والمدن إلى الصوامع في حالة امتلاء مواقع التخزين، للتسهيل على المزارعين عملية التوريد.

وفي سياق آخر، وجه المحافظ بالتواصل مع الشركة الوطنية للطرق لعدم اعتراض السيارات المحملة بالقمح، مع تكليف وكيل وزارة الأوقاف بتوجيه الأئمة خلال خطبة الجمعة بإرشاد المزارعين على توريد القمح للشون، في حين كلف اللواء السكرتير العام بانتداب بعض من العاملين بالوحدات المحلية لهم خبرة في مجال الحاسب الآلي إلى الشون خلال فترة توريد القمح.

كما وجه رحمي مديريتي الزراعة والتموين لزيادة عدد عمال التحميل بالشون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بتوريد كميات القمح المنصوص عليها في القرار الوزاري.

246 ألف طن قمح مستهدف الغربية

يذكر أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال 246 ألف طن من القمح في 22 موقعا تخزينيا، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.