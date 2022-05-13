إقامة صلاة الغائب على روح الشيخ خليفة بن زايد في جميع مساجد الإمارات

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» أن صلاة الجنازة على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ستقام اليوم بعد صلاة المغرب، على أن تقام صلاة الغائب على «روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة».

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، كما أعلنت شؤون الرئاسة حالة الحداد وتنكيس الأعلام في البلاد 40 يومًا، كما تقرر تعطيل العمل في جميع المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة 3 أيام.