أمير كرارة ينعى شهداء سيناء: «ربنا يشفي المصابين ويحفظ كل المصريين»

نعى الفنان أمير كرارة شهداء القوات المسلحة المصرية، الذين استشهدوا، أمس السبت، فب غرب سيناء أثناء دفاعهم عن أمن وسلامة البلاد، عبر صفحته الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشارك الفنان أمير كرارة، عبر خاصية الاستوري على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، قائلا: «إنا لله وانا إليه راجعون»، واستعان بآية قرآنية: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون».

أمير كرارة ينعى شهداء الوطن

وتابع كرارة قائلا: «رحم الله شهداءنا أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا، ويشفي المصابين، ويحفظ كل المصريين حسبنا الله ونعم الوكيل».

خالد الصاوي وأكرم حسني ولطيفة ينعون شهداء الواجب

يذكر أنّ هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على نعي شهداء الواجب والوطن من خلال صفحاتهم الخاصة، كان من بينهم الفنان خالد الصاوي الذي كتب عبر صفحته الخاصة قائلا: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ».

وأضاف: «شهداء مصر الأبرار في مواجهة الإرهاب الغادر اليوم إلى جنات نعيم».

كما حرص الفنان أكرم حسني، على نعي شهداء الواجب ضد الإرهاب، إذ شارك الجمهور بمنشور عبر صفحته الخاصة عبر تطبيق الصور الشهير «إنستجرام»، قال فيه: «رحم الله شهداءنا حماة الوطن».

وانضمت إليهم أيضا الفنانة لطيفة التي كتبت عبر صفحتها قائلة: «أنعي ببالغ الأسي شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي بشمال سيناء، وأتمني الشفاء لكل الجرحي الإرهاب لن يغلب مصر والمصريين».