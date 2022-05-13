وزير شؤون مجالس النواب ينعى رئيس دولة الإمارات الشقيقة

نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو 2022 بعد مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات المتميزة والنجاحات.

مواقف وإنجازات وحكمة وعطاء

وأضاف البيان: «الراحل صاحب تاريخ عربي مشرّف، كان حريصًا كل الحرص على دوام واستمرار العلاقات المصرية الإماراتية وترابطها، اشتهر بحبه للعروبة عامة ولمصر خاصة».

وتابع: «تشهد مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاءه ومبادراته أرجاء الوطن العربي. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه، وأن يُسكنه فسيح جناته».

واختتم: «متمنياً لدولة الإمارات الشقيقة مواصلة التقدم والتطور واستمرار النجاح في شتى المجالات، وأن يلهم حكومتها وشعبها وأهله وذويه والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان».