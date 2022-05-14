حظك اليوم برج العذراء السبت 14-5-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يستسلم مولود برج العذراء للأوهام على الإطلاق، ولكن لديه شخصية واقعية بشكل كبير، لديه أحاسيس ومشاعر صادقة لدرجة كبيرة، يميل دائما إلى الابتعاد عن الآخرين، ويرجع ذلك إلى حبه للوحدة والعزلة، كما أن لديه شخصية منظمة بشكل كبير، لا يستطيع أن يتواجد في مكان به فوضوي، كما أن لديه قدرة كبيرة على إخفاء مشاعره بداخله، دون أن يبوح بها لأحد، خصوصا إذا كانت تلك المشاعر لطرف آخر، ويكون ذلك بسبب المسئوليات التي تقع على عاتقه، ويحرص دائما على تعلم الأشياء الجديدة.

ولا يحب مولود برج العذراء أن يخذل الآخرين عندما يلجأون إليه، كما أن لديه شخصية متواضعة كثيرا، ويحاول بشكل مستمر أن يرى الجوانب الإيجابية في الحياة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك ببلاغة التعبير وقد يمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.

أنثى برج العذراء في الحب

تتميز امرأة برج العذراء أنها لديها شخصية لطيفة وودودة، كما أنها تؤمن بالحب الصادق والحقيقي كثيرا، وبالرغم من ذلك فهي شخصية واقعية، كما أنها ترفض الحب الخيالي المقتبس.