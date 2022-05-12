نقابة المهن التمثيلية تنعى الصحفية شيرين أبو عاقلة: لا بد من تحقيق

حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي على نعي الصحفية والإعلامية شرين أبو عاقلة، الذي وافتها المنية في ميدان العمل، بعد أن تلقت رصاصة في الرأس.

وقالت النقابة، في بيان لها: «يدين مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الاعتداء الغاشم الذي راح ضحيته الصحفية والإعلامية الكبيرة شيرين أبو عاقلة، والذي وافتها المنية في ميدان العمل».

نقابة المهن التمثيلية تطلب بتحقيق لكشف اسباب مقتل شيرين أبو عاقلة

وطلبت نقابة المهن التمثيلية بتحقيق عاجل حيث قالت في بيانها: «يضم فناني مصر صوتهم إلى كل الأصوات الحرة بالوطن العربي والعالم أجمع الدعوات المطالبة بإجراء التحقيق لمقتل الصوت الفلسطيني الحر شرين أبو عاقلة».

واختتمت نقابة المهن التمثيلية بيانها قائلة: «ويتقدم فناني مصر بخالص التعازي للسلطة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية التي تسري في عروقنا جميعا عاشت الحرية عاشت فلسطين الشقيقة».

نقاقة المهن التمثيلية تنعي شهداء الوطن

كانت نقابة المهن التمثيلية نعت أيضا شهداء الوطن الذين استشهدوا منذ يومين في إحدى العمليات الإرهابية في سيناء.

وقال أشرف زكي في بيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى باسمي وباسم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وكل الجموع المؤمنة بالحرية من فناني مصر، شهداء الوطن الذين واجهوا بكل شجاعة الاعتداء الغاشم الذي شنته العناصر التكفيرية بمنطقة سيناء، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود من شباب مصر الغالية حماة الوطن».