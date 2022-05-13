«مسابش حد».. أحد ضحايا مستريح أسوان من ذوي الهمم: شقى العمر راح

لم يرحم مستريح أسوان ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات، فنجح في الاستيلاء على أموالهم أو «شقى عمرهم»، كما وصفو لتزداد المأساة ويزداد الضحايا.

يقول حسين محمد، أحد أهالي محافظة أسوان ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وأحد ضحايا مستريح اسوان، إنهم حتي الآن لم يصدقوا القبض علي المتهم مصطفى البنك.

ضحايا مستريح أسوان: شقى عمرنا راح

وتابع لـ«الوطن»: «كنت حاسس وأرسلت له ابني بالشيك لصرف المبلغ المستحق لنا وطلب منه صرفه في موعده المستحق».

وتابع أنه نشر عدة استغاثات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يعد لديه أي مصدر للرزق.

ضحية مستريح أسوان: بعت توك توك ولسة عليه أقساط

وناشد حسين محافظ أسوان أنه لديه إيصال أمانة موقع من أحد الأشخاص يدعي محمود عبده حامد بقيمة 45 ألف جنيه ويرغب في استرداد أمواله، متابعا: «أنا روحت لمستريح أسوان بسبب حاجتي إلي جهاز لتعويض إعاقتي في قدمي خاصة مع تقدم العمر بي، واضطريت لبيع توك توك خاص بي وما زال عليه أقساط حتى الآن».

وتابع: «ربنا يستر ومايخصلش فتنة بين العائلات بسبب مستريح أسوان»، مشيرا إلى أنه استخدم غطاء وستارا بأفعال الخير وبيعه اللحوم بأسعار مخفضة وهو يختلف عن مستريح مدينة إدفو.